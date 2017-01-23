Haber: Aysun Beykoz

"Karşılaşmaya iyi başladık özellikle ilk devre iki tarafta kontrollü çok fazla risk almadan oynamaya çalıştı. Biz ilk devre özellikle ikinci alandaki topları çok iyi değerlendiremedik. Sivasspor orta sahada çok baskılı oynadı. Biz maalesef oyunu hep merkezden oynamaya çalıştık. Kanatları ve defansın arkasını yeterince değerlendiremedik. İkinci devre Sivas biraz daha agresif başlasa da maçın o ana kadar en iyi pozisyonunu biz yakaladık. Eğer o pozisyonunu değerlendirmiş olsaydık. Bugün daha farklı bir görüntü olacaktı. Bugün ilk 11'e baktığımız zaman 5 tane oyuncumuz ligin ilk devresi bizimle beraber oynayan arkadaşlarımız diğer 6 tanesi tamamen bize sonradan katılan arkadaşlarımız ve ilk devre maç sayısı çok az olan arkadaşlardı" dedi. Sezona ilk 6 hedefiyle başladıklarını ancak hedeflerinin ilk 2 olduğunu söyleyen Çapa ligde her zaman sürpriz yaşanabildiğini aktardı.