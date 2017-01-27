Haber Ceylan Beykoz

"Karşılaşmaya iyi başladığımızı söyleyebilirim. Oynamaya çalışan takım bizdik. Rakip takım daha çok kapanarak kontra atak yakalamaya çalışacaktı. İlk devre zaman zaman iyi pozisyonlar yakaladık. Maalesef değerlendiremedik. 1-0 öne geçtikten sonra oyunu daha iyi kontrol edebilirdik. Hava şartlarının da etkisiyle yerden oynamak zor oldu. Bu tür havada daha çok uzun top kullanmak gerekir. Maalesef kendi alanımızda kısa toplarla oynamaya çalıştık. Rakip ise son dakika bulmuş olduğu pozisyonu iyi bir şekilde değerlendirdi. Bugün galip gelip akşamki karşılaşmayı bekleyecektik ama şuanda ona gerek kalmadı. Bundan sonraki süreçte tamamen lige konsantre olacağız."