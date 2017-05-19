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19 Mayıs 2017 Cuma
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    • Çapa Play-Off’u düşünüyor

    Boluspor, TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftasında oynayacağı Manisaspor müsabakasını kazanarak, play-off'lara kalmayı planlıyor.

    19 Mayıs 2017 Cuma 15:46
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    Çapa Play-Off’u düşünüyor

    Haber: Esra Öztürk

    Teknik direktör Fuat Çapa, yaptığı açıklamada, ligde 51 puanla 6'ncı sırada bulunduklarını, play-off için mücadele eden takımlar arasında fazla puan farkının olmadığını kaydetti. Ligde normal sezonun son karşılaşmasını Manisaspor ile oynayacaklarını hatırlatan Çapa, maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti. Çapa, Manisaspor karşılaşmasının önemini bildiklerini kaydederek, "Bu maç bizim adımıza çok önemli. Şunu gördük ki bu ligde son haftaya gelindiğinde, her karşılaşmanın değeri çok fazla artıyor. Cumartesi günü bunu bilerek sahaya çıkacağız. Bu karşılaşmanın bize neler kazandıracağını düşünerek, neler elde edebileceğimizi düşünerek sahaya çıkacağız. Son 9 haftaya baktığımız zaman bir ya da iki karşılaşma dışında istediğimiz sonuçları aldık. Cumartesi günü iyi bir sonuç alarak, play-off'larda en az diğer takımlar kadar biz de iddialı olacağız." şeklinde konuştu. Ligi de değerlendiren Çapa, normal sezonu kendi adlarına üçe bölmeleri gerektiğini anlatarak, "Lige çok iyi başladığımız bir süreç oldu. İlk 14 hafta hem oyun hem de skor anlamında iyi bir giriş yaptık. Ondan sonra düşüş süreci yaşadık. Yoğun maç trafiği ve hava şartları nedeniyle istediğimiz sonuçları elde edemedik. Daha sonraki 8-9 haftaya bakıldığında, lige başladığımız çizgiyi tekrar yakaladığımızı görüyoruz. Bunun genel değerlendirmesini biz kendi içimizde yapacağız. Bu sezon neleri iyi neleri daha iyi yapabiliriz buna bakacağız." ifadelerini kullandı.

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