HABER: FARUK ÇİDEM

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, şampiyonluğu Bolu halkı kendilerinin de istediğini ve buna da çok uzak olmadıklarını ifade ederek, “ilk geldiğimiz gün vermiş olduğumuz sözü tuttuğumuz için ve her anlamda zor olan bir sezonu güzel bitirdiğimiz için mutluyuz. Bugün galip gelmemiz için ne gerekiyorsa onu yaptık. Bugün kü sonucu aslında biz bugün almadık. Sezonu bizim adımıza üçe bölmemiz lazım. Çok iyi başlayan Boluspor, arada beklenmedik ve istenmeyen sonuçlar alan ve son 9 haftaya çok iyi bir çıkış yapan Boluspor vardı. Belki zaman zaman istediğimiz sonuçları alamadık ama biz her zaman istediğimiz oyunu oynadık. 34 maç oynuyorsanız bunun içinde 4 yada 5 maçı vardır beklentimizin altında olan. Diper karşılaşmalar hep beklentimize yakın oldu” dedi.

Boluspor’da 25 kişilik kadronun içinde 8 futbolcunun alt yapıdan olduğunu belirten Çapa, “Gözardı edilmemesi gereken konulardan birisi de şu an 25 kişilik kadroda 8 tane alt yapıdan futbolcumuzun olması. Bu Boluspor’un geleceğini de bir şekilde şekillendirecek. Bizim gibi hedefe giden takımların bu kadar alt yapısından oyuncusu olan ikinci takım yoktur diye düşünüyorum. Biz her fırsatta onlara zaman ve fırsat vermeye çalıştık. Onlar da bunu iyi değerlendirdi” şeklinde konuştu.

Manisaspor Cephesi

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayan bir Manisaspor istediklerini belirterek, “Boluspor’u ve bu ligde şampiyon olan takımları tebrik ediyorum. Ligden düşen takımlara da geçmiş olsun diyorum. Gerçekten zor bir sezondu. Bizde burada çok zorluklar yaşadık. Uzun süre ligde kalma mücadelesi yaptık ve geçen hafta rahatladık. Çok rahat bir atmosferde geldik ve maç oynadık. Tabiki kazanmak isterdik ama geçen hafta oynayan 10 oyuncumuz sakatlıklardan dolayı buraya getiremedik. Ligi istediğimiz yerde bitirdik diyebiliriz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Önüümüzdeki senenin hazırlığını yapmak anlamında ve bu genç oyuncuları görmek anlamında da bizim için bazı doneler oldu. Onları da değerlendireceğiz. Önümüzdeki sene düşmeye değil şampiyonluğa oynayan bir Manisaspor olur” ifadelerini kullandı.