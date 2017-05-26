banner133

banner128

banner101

26 Mayıs 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çapa, “umutluyuz” dedi

    Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğumuz maçın ardından konuşan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, 9-0 bitebilecek bir maç oynadıklarını ifade etti.

    26 Mayıs 2017 Cuma 11:19
    Bu haber 116 kez okundu
    Çapa, “umutluyuz” dedi

     

    BOLUSPOR CEPHESİ

    TFF 1. Lig Play-off yarı final ilk maçında Boluspor'u konuk eden Göztepe, takımımızı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek, “Bugün beklemediğimiz bir sonuçtu. Son haftalarda oynadığımız oyun bizi ümitlendirmişti. İlk yarı gereğinden fazla stres yaptık ve oyundan uzak kaldık. Gol olabilecek net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Topu fazla panik yapmadan oynayama çalıştık ve pozisyonlar yakaladık” dedi.

    Defansif anlamda düşünmesi gereken oyuncularının kendi pozisyonlarını bıraktığı zaman kalelerinde ikinci golü yediklerini söyleyen Çapa, “Pazartesi günü bir karşılaşma daha oynayacağız. Bu turu geçeceğimizden ümitliyiz. Kendi taraftarımızın önünde galip geleceğimize inanıyorum. İnşallah Pazartesi günü bugün yaptığımız hataları yapmayız” diye konuştu.

     

    GÖZTEPESPOR CEPHESİ

    TFF 1. Lig Play-off yarı final ilk maçında Boluspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, müsabakanın ilk yarısında 3, ikinci yarısında 6 pozisyon yakaladıklarını belirterek “9-0 bitebilecek bir maç oynadık. Boluspor'un ilk yarıda 1 pozisyonu vardı sadece. Umut 73. dakikada öyle güzel bireysel çabasıyla gol attı ki biz de rahatladık ve oyunu ele aldık” dedi.

    Mücadele gücü yüksek giden bir maç oynadıklarını ifade eden Vural, “9 net pozisyon bulmuş ve 2 pozisyon vermiş bir takım olarak daha farklı bir sonuç alabilirdik. Oyunun ilk devresi bitti. Şimdi Bolu'ya gideceğiz. Büyük bir avantajımız var. Bunu korumak için özel bir oyun oynamamız gerekiyor. Bu takım bu işi başaracak. Umarım ikinci maçta da istediğimiz sonucu alıp yolumuza devam ederiz. Türkiye de eşi benzeri olmayan bir taraftarımız var. Taraftarın da Türkiye'nin en üst liginde olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Göztepeye, 2-0, Mağlup, Olduğumuz, Maçın

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN ÖNEMLİ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Ah benim güzel caddem
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİNDE DOĞA KOLEJİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ON BİR AYIN SULTANI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129