BOLUSPOR CEPHESİ

TFF 1. Lig Play-off yarı final ilk maçında Boluspor'u konuk eden Göztepe, takımımızı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek, “Bugün beklemediğimiz bir sonuçtu. Son haftalarda oynadığımız oyun bizi ümitlendirmişti. İlk yarı gereğinden fazla stres yaptık ve oyundan uzak kaldık. Gol olabilecek net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Topu fazla panik yapmadan oynayama çalıştık ve pozisyonlar yakaladık” dedi.

Defansif anlamda düşünmesi gereken oyuncularının kendi pozisyonlarını bıraktığı zaman kalelerinde ikinci golü yediklerini söyleyen Çapa, “Pazartesi günü bir karşılaşma daha oynayacağız. Bu turu geçeceğimizden ümitliyiz. Kendi taraftarımızın önünde galip geleceğimize inanıyorum. İnşallah Pazartesi günü bugün yaptığımız hataları yapmayız” diye konuştu.

GÖZTEPESPOR CEPHESİ

TFF 1. Lig Play-off yarı final ilk maçında Boluspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, müsabakanın ilk yarısında 3, ikinci yarısında 6 pozisyon yakaladıklarını belirterek “9-0 bitebilecek bir maç oynadık. Boluspor'un ilk yarıda 1 pozisyonu vardı sadece. Umut 73. dakikada öyle güzel bireysel çabasıyla gol attı ki biz de rahatladık ve oyunu ele aldık” dedi.

Mücadele gücü yüksek giden bir maç oynadıklarını ifade eden Vural, “9 net pozisyon bulmuş ve 2 pozisyon vermiş bir takım olarak daha farklı bir sonuç alabilirdik. Oyunun ilk devresi bitti. Şimdi Bolu'ya gideceğiz. Büyük bir avantajımız var. Bunu korumak için özel bir oyun oynamamız gerekiyor. Bu takım bu işi başaracak. Umarım ikinci maçta da istediğimiz sonucu alıp yolumuza devam ederiz. Türkiye de eşi benzeri olmayan bir taraftarımız var. Taraftarın da Türkiye'nin en üst liginde olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.