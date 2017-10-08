Haber: Semih BAYKAL

Boluspor Yeni Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri, top kapma ve pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Özgür İleri ve Alim, fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Neşeli geçen antrenmanda Fuat Çapa, oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Çapa'nın, idmanın başında Guido, Santos, Renato, Diarra, Sane, Poepon, Akabuze, Franco ile takımdan ayrı bir görüşme yaptığı görüldü.