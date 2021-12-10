Çapa: Yarışta olmak istiyoruz

Haber: C. Kutay Aykan

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son 4 haftada 10 puan almalarının hem futbolcularını hem de kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Pazar günü sahalarında lig lideri MKE Ankaragücü'nü ağırlayacaklarını belirten Çapa, "Sezon başında favori gösterilen takımlardan biridir MKE Ankaragücü. Biz de şampiyonluk yarışı içinde olmak istiyoruz. MKE Ankaragücü şu anda bizden önde gözüküyor ama önemli olan sezon sonunu görmek. Bugüne kadar oynadığımız karşılaşmalar bizim adımıza öz güven adına güzel maçlar ama her karşılaşma yeni bir hikaye, yeni bir umut ve ligde yukarıya doğru tırmanmak için yeni bir fırsattır. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Dolayısıyla MKE Ankaragücü maçı, bizim açımızdan önemli bir karşılaşma. Umarım sahada güzel sinerji yakalayıp güzel sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

Çapa, çok popülist bir yaklaşım içinde olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Taraftarlara şirin gözükmek veya günü kurtarmak için olmayan şeyleri söylemenin anlamı yok. Biz takım ruhunu her zaman ön plana çıkartacağımızı söyledik. Göreve geldikten sonra o konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim ama önemli olan bundan sonrasıdır. Her oynadığımız karşılaşmanın bir hikayesi var, bu maçın da bir hikayesi olacak. Oynadığımız oyun bizim için çok değerlidir. İyi yaptıklarımızı devam ettirip, hatta üzerine biraz daha koyup daha iyi yapmamız gerekenleri çalışmamız gerekiyor. Son oynadığımız karşılaşmada da bunları gördük. Bu konuda gerekenleri de yapıyoruz. Tabii ki hataları önceden öngörmek çok zor ama lig uzun bir maraton, bu maraton içinde önemli olan camia olarak birliği sağlayıp hedefe yönelmek."

Bazı oyuncularının Altınordu maçında sakatlandığına işaret eden Çapa, "MKE Ankaragücü maçına kadar oyuncularımızın durumunu gözlemleyeceğiz. Birkaç soru işareti olan oyuncumuz var. Bunlar maç saatine kadar soru işareti olarak kalacak. Kadroda olan tüm oyuncular bizim için aynı değere sahip. İsme, kariyere çok fazla bakmadan sahada bize ne verebiliyor, bizim için önemli olan odur." diye konuştu.

Çapa, genç oyuncuların gelişiminin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Berk Taşkın beklentinin üzerinde performans veriyor. Berk, sezon başında geldiği ligden dolayı beklentisi en az oyunculardan biriydi. Gelecek vadeden oyuncu olarak görülüyordu. Kupa maçında aldığı süreyi çok iyi değerlendirdi ve ondan sonra süre almaya başladı. Aynı durum Cihan Kahraman için de geçerli. O da kupada forma giydi ve şansını iyi değerlendirdi. Yunus Emre Çift'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. O da kupa maçından sonra süre almaya başladı. Kupa maçlarının ne kadar önemli olduğu da burada ortaya çıktı. Yunus'un gelişimi çok olumlu. Sanki ilk defa değil de yıllardır bu takımda oynuyormuş gibi performans sergiliyor. Önemli olan bu süreçte onu çevresinden korumak. İç etkenler değil de dış etkenlerden korumak gerekiyor. Bizde kişiler çok çabuk birilerine benzetilir ve bir yerlere getirilir, sonrası da hüsran olur. Bu süreci o yüzden doğru yönetmek gerekiyor. Genç oyunculara mutlaka şans vereceğiz. Genç veya yaşlı diye bir ayrım yok. Kadroda bulunan her oyuncunun oynama şansı diğerleri kadar var."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu, pas çalışması yaptı.

Antrenmana Recep Burak Yılmaz, Alen Melunovic, Ismael Diomande ve Kevin Boli katılmadı, Hasan Kılıç ise takımdan ayrı koştu.