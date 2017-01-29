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29 Ocak 2017 Pazar
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    • Çapa'dan hakem isyanı!

    TFF 1. Lig'de konuk ettiği Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Karşılaşmanın çok adil yönetildiğini düşünmüyorum" dedi.

    29 Ocak 2017 Pazar 20:44
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    Çapa'dan hakem isyanı!

    Haber: Ceylan BEYKOZ
    Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hakem hataları ile ilgili olarak, bu şekilde devam etmesi durumunda canı yanan tarafın hep kendileri olacağını savundu.

    Kimsenin bu tür olaylara yönelik eleştiri yapmadığını söyleyen Çapa, "Bugünkü karşılaşmaya baktığımız zaman, çok adil yönetildiğini düşünmüyorum. Özellikle bize ilk dakikalarda hemen sarı kart verilmesi, ondan sonraki süreçte rakibin kart alabileceği pozisyonlar vardı. Sarı kart maalesef es geçildi." şeklinde konuştu.

    Çapa, karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrollerinin kendilerinde olduğu halde gol yemelerinin çok acı olduğunu belirterek, "Gol yeme şeklimize baktığımız zaman yine ligin 13-14. haftalarından sonra yemiş olduğumuz klasik gol şekli. Bunun için 'gerçekten çalışıyoruz' diyemeyeceğim. Çünkü çalışacak zamanımız olmadı. Yeni arkadaşlarımız Pazartesi günü geldi. Cumartesi maç oynadık. Akabinde salı günü Kayseri maçı, pazar günü tekrar Sivas, sonra Perşembe günü tekrar kupa, bugün de bu karşılaşmayı oynuyoruz. Bu takımı birbiriyle oynatacak, birbiriyle uyum sağlatacak sürecimiz olmadı." dedi

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, Konuk, Elazığspora

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