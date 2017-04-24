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24 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Çapa'dan Süper Lig vurgusu

    Çapa, Bandırmaspor karşısında net bir skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını, takımının gerektiği gibi oynadığını ifade etti.

    24 Nisan 2017 Pazartesi 14:18
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    Çapa'dan Süper Lig vurgusu

    Haber: Aysun Beykoz

    Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, TFF 1. Lig'de Bandırmaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçla ilgili "34 hafta sonunda daha mutlu olmak istiyoruz." dedi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, geçen hafta çok önemli bir puan kaybı yaşadıklarını, bundan sonraki süreci iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Çapa, Bandırmaspor karşısında net bir skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını, takımının gerektiği gibi oynadığını ifade etti. Takım içerisinde son haftalara nazaran değişiklikler yaptığını kaydeden Çapa, "Bugün oynayan arkadaşlarımız, beklediğimiz performansı iyi bir şekilde gösterdi. Şu an mutluyuz. 34 hafta sonunda daha mutlu olmak istiyoruz. Bu işin ciddiyetini gözardı etmemek gerekiyor. Bundan sonraki iş, detaylarda gizli. Önemli olan, bu detayları yakalayabilmek. Bu detayları iyi analiz edip o doğrultuda çalışabilmek. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışacağız" Diye konuştu.

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