Haber: Esra Öztürk

Antalya'da gerçekleştirilen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri'nin son gününde VAR ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, sunum yaptı.

Sunumu takip eden FIFA kokartlı hakemler Mete Kalkavan, Halil Umut Meler, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa ile Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, VAR ile ilgili açıklamada bulundu.

Çapa neler söyledi?

Fuat Çapa, Roberto Rosetti'nin anlattıklarının çok güzel olduğunu belirterek, "Günümüz futbolunda hakemlerin kararları çok tartışılıyor. Bunlar bir şekilde aradan kalkmış olacak. İyi bir şekilde değerlendirilirse çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Maçların VAR kararları için sık sık durmayacağını ifade eden Çapa, "Futbol, duygusal bir oyun. Bu duyguyu oyunun içinde tutmak lazım. VAR, belirli pozisyonlarda kullanılacak. Bence güzel bir uygulama olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu'dan Gözdağı

Manisa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Boluspor rakibine şans tanımıyor. Teknik direktör Fuat Çapa kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Sezona 3 puanla başlayacağımız. Sezon sonuna kadar da en az kayıpla yolumuza devam edeceğiz" iddiasında bulunuyor..