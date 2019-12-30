Çardak, “Kazanabileceğimiz Pozisyonlar Vardı”

Haber: Ceylan Beykoz

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Yardımcı Antrenörü Fatih Çardak, “Stres düzeyi çok yüksek bir maç oynadık. İlk yarı istediklerimizi yapamadık, çok kolay top kayıpları yaşadık ama yine de golü bulduk. İkinci yarı başlarken yediğimiz gol, oyun planlarımızda bazı değişikliklere gitmemize neden oldu. Bunların içinde zaten Poepon’un görmüş olduğu kırmızı kart da var. Daha çok savunma kurgusuna dönük bir yapıya büründük ve daha çok geçiş hücumları ile beraber rakibi zorlamaya çalıştık. Çokta verimli olduğumuzu düşünüyorum. Yakaladığımız pozisyonlar var. Maçı kazandırabilecek pozisyonlarımız var” dedi.