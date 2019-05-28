Çarıkçı Aday Mı? Değil Mi?

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor kongresine resmi olarak şuan Cavit Demir adaylığını koyarken, şimdiki başkan Necip Çarıkçı'nın adaylığını açıklaması bekleniyordu. Çevresinde az kişiden oluşan bir yönetim hazırlığı yapan Çarıkçı geçtiğimiz günlerde aralarının kötü olduğu tribün liderleriyle otelinde buluşmuş, sonrasında adaylığını açıklayacağı söylentilerinin aksine gazetemize çok önemli bir duyum geldi. Necip Çarıkçı'nın yakın arkadaşlarına söylediğine göre;

Boluspor Başkanlığına Aday Olmayacak!..

Necip Çarıkçı'nın çevresinden umduğu desteği bulamaması, ya da çevresinden bir aday çıkaramaması üzerine aday olmayacağı gelen iddialar arasında. Bir diğer iddia ise Çarıkcı'nın kulübe cebinden verdiği ödemeler için kulüp gelirlerine temlik koydurttuğu. Yarın yapılacak olan kongrede bu iddiaların doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.

Genç Takımları Tebrik Etti

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, U21 1. Lig Şampiyonu olan Boluspor U21 takımını ve önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Boluspor U19 takımını tebrik etti. Boluspor resmi sitesine açıklamalarda bulunan başkan Çarıkcı “U21 takımımız, U21 1. Lig şampiyonu olurken, U19 takımımız ise önümüzdeki sezon U19 Süper Lig'de mücadele edecektir. Sezon boyunca Boluspor’a yakışır bir şekilde mücadele ederek ardından şampiyonluğa ulaşan U21, U19 takımı oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, 29 Mayıs Çarşamba günü (Bugün) saat 16:00’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan U21 Süper Kupa Finali Boluspor U21 - Galatasaray karşılaşmasında takımımıza başarılar diliyorum. Umuyorum ki U21 takımımız oradan da bir şampiyonluk kupası ile dönecektir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 11:20