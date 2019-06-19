Çarıkcı'dan Teknik Direktör Açıklaması

Haber: Birol Ertunç

Çarıkcı, "Yapacağımız çalışmalarla herkesi kucaklayacağız. Bu sıkıntılı süreci atlatacağız. İnşallah yeni sezon bizim için hayırlı olur.Görev dağılımının yapılacağı bir toplantımız var. Yönetim kurulundaki görev dağılımının ardından teknik heyet konusunda bir görüşme yapacağız. Hangi hocayla anlaşacağız daha belli değil." dedi.

Teknik heyetle anlaşma sağlandığında transfer komitesi ile transfer çalışmalarına başlanacağını anlatan Çarıkcı, "Elde mevcut topçularımız var, onlar değerlendirilir. Ona göre de bir hafta içerisinde transferimiz netleşir." şeklinde görüş belirtti.

Çarıkcı, transfer döneminin durgun geçtiğini savunarak, "Herkes piyasayı bekliyor. Piyasanın düşmesini bekliyor. Ekonomiden dolayı bir sıkıntı var." dedi.

Hafta içerisinde Spor Toto 1. Lig takımları olarak İstanbul'da toplantı yapacaklarını belirten Çarıkcı, "İstanbul'da 18 kulüp bir araya geleceğiz. Ligimizle ilgili toplantı yapacağız. Kulüpler artık kendini döndüremez noktaya geldi. Yapmış olduğumuz kongreyle kulübümüz başkansız kalmadı. Bütün herkesin desteğine ihtiyacımız var. Tecrübemiz var. İyi niyetli insanlarız. Bu zor süreci hep beraber aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.