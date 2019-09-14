“Çarıkçı istifa” sesleri

Haber: Birol Ertunç

TFF 1.Ligin 4.haftasında Boluspor sahasında Altay ile karşı karşıya gelirken sahadan 2-0 galip ayrılarak 4’üncü hafta sonunda da galibiyet yüzü göremedi. Karşılaşmada Boluspor taraftarları başkan Necip Çarıkçı’yı istifaya davet etti. Oynanan futbolun ve kaybedilen puanların ardından yönetime tepki gösteren kırmızı beyazlı taraftarlar karşılaşmanın 36’ıncı dakikasından itibaren “Çarıkçı İstifa” diyerek tezahüratlarda bulundu.

Altay taraftarından destek

Konuk ekip Altay taraftarları da kırmızı beyazlı taraftarlara destek olarak Necip Çarıkçı istifa diye bağırdı. Yıllardır süregelen dostluk sonrası Altay taraftarlarının da başkan Çarıkçı’yı istifaya davet etmesinin ardından, Boluspor cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu.