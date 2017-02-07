Haber: Esra Öztürk

Düzenlenen kursa Sportif Direktör olarak Boluspor Kulübü tarafından Mehmet Süha Sidal’ın gönderilmesi konusu Orta ve Gol Programı ile gündeme bomba gibi düşerken, mevcut sportif direktör Kazım Kırcı’nın durumu merak edilmeye başlanmıştı. Programa canlı olarak bağlanan Çarıkcı yaklaşık 20 bin TL gibi para ödemek gerekiyordu. Bu yüzden Sidal’ı direktör olarak Boluspor Kulübü adına gönderdik” dedi. Çarıkcı Kazım Kırcı’nın ise görevine devam edeceğini söyledi.