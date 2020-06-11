Çarıkcı “Ligde kalacağız”

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligde en kötü sezonlarından birini geçiren ve koronavirüs tedbirleri doğrultusunda liglere verilen ara öncesinde 15.sırada bulunan Boluspor’da başkan Necip Çarıkçı açıklamalarda bulundu. Çarıkcı, yaptığı açıklamada,20 Mart'tan bu yana ülkede bütün sektörlerin sıkıntıya girdiğini, bunun içerisinde spor sektörünün de yer aldığını, her geçen gün azalan virüs ile birlikte hayatın normale dönmeye başladığını, 12 Haziran itibariyle de liglerin başlayacağını, 19 Haziran itibariyle de 1.Ligin başlayacağını kaydetti. Son üç maçta çıkış yaptıklarını hatırlatan Çarıkcı, iki galibiyet ve bir beraberlik aldıklarını daha sonra koronavirüsün girmesiyle liglerin durdurulduğunu ifade etti.

“YAKLAŞIK İKİ AYDIR TAKIM KAMPTA”

Çarıkcı, yaklaşık iki aydır takımın kampta olduğunu ifade ederek, "Teknik direktörümüz Fırat Gül İzmir'e gitmedi ve Bolu'da kaldı. Takım bir ay boyunca bireysel olarak çalışma yaptı. Son bir aydan beride takım idmanı yapılıyor." diye konuştu.

“SAKATLAR BİRAZ MORALİMİZİ BOZUYOR”

Takımın hazır olduğunu belirten Çarıkcı, "21 Haziran tarihinde Bolu Atatürk Stadyumunda saat 20.00'da oynayacağımız Altınordu maçına hazır vaziyetteyiz. Sakatlar biraz moralimizi bozuyor. İnşallah şu kalan altı maça odaklanacağız." şeklinde konuştu.

“LİGDE KALACAĞIZ”

Çarıkcı, yaklaşık 3 aydır takımla birlikte olduğunu ifade ederek, "Takıma beraber idmandayız, takımla beraber görev yapıyoruz. Kimsede gelmedi tek başımıza kaldık. Takımın ve teknik heyetin morali yerinde. İnşallah 6 maçı en iyi şekilde tamamlayıp ligde kalacağız." dedi.