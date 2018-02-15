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15 Şubat 2018 Perşembe
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    • Çarıkçı Neymar’ı davet etti

    Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, takımın son durumu hakkında son günlerde gündeme gelen Andre Santos ile Neymar üzerinden ortaya çıkan haberleri Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a anlattı.

    14 Şubat 2018 Çarşamba 13:32
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    Çarıkçı Neymar’ı davet etti

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, programda şunları söyledi; “Takımımız ikinci devre biraz toparlandı. Sait hocamız ile toparlandık 4 haftada 2 galibiyet aldık. İyi yoldayız inşallah play-off hedefimiz var. Ligimiz kıymetli ve zor bir lig. Sezon sonuna kadar hedefimizi korumak istiyoruz. Boluspor kimseye kalmadı bunu belirtelim. En başta bunu yazan basın şunu demesi lazım. Boluspor kulübünün ne vergi dairesi ne de SGK'ya borcu yoktur. TFF 1.Lig'de belki bu alanda birinci sıradaki kulüptür."

    “BİZDE PROJE ÜRETİYORUZ”

    Çarıkçı ayrıca, Neymar’ın 75 Bin TL’lik bilet alması olayını da değerlendirerek; “Bizde proje üretiyoruz. Milli Piyango ile ortak bir çekiliş yaptık. Biz öncelikle 40 bin bilet aldık. Kaptanımız Andre Santos sağolsun. İyi bir kaptan, Türkiye'yi çok seven bir kaptan. Kendisi de bu bilet kampanyasına 5 bin bilet ile katılıp bu biletleri eski takım arkadaşı Neymar'a verdi. Diğer 25 futbolcumuz ve teknik heyet bu kampanyaya iştirak etti."

    “NEYMAR’I BOLU’YA DAVET ETTİK”

    Son olarak Çarıkçı; “Bizde Neymar'ın bu jesti karşısında kendisini buraya davet ettik. Yaklaşık 60 tane gölü olan bir turizm merkezi burası. Bizde kendisini ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kaptanımız Andre Santos ile görüşeceğiz. Dani Alves de gelebilir Andre Santos'un yine arkadaşı. Andre Santos bizi çok seviyor. Andre Santos Türk bayrağı ile yürüyüşlere katılmış bir oyuncudur. İki Brezilyalı yıldızı buraya davet ediyoruz" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Başkanı, Necip, Çarıkcı, Takımın

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