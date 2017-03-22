Haber: Esra Öztürk

Boluspor’da Giresunspor galibiyeti sonrasında Teknik Direktör Fuat Çapa’nın düzenlenen basın toplantısında kaleci Soner’in kadro dışı kaldığını söylemesinin ardından herkes büyük bir şok yaşamıştı. Dün akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu sonrasında Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, Merkez TV’de yayınlanan Sporun Merkezi programında yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Başkan Çarıkçı “Hocamızın raporu doğrultusunda dün akşam aldığımız karar ile kaleci Soner Şahin süresiz kadro dışıdır. Kendisi ile yarın görüşüp ileteceğiz” dedi.