Çarıkcı Resmen Gitti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor'un kongresinde konuşan Çarıkcı "Boluspor’daki başkanlık dönemimde 3 dönem sona erdi. Bu sene beklemediğimiz sonuçlar aldık. Aslında sezon başında emekli olmuştum. Kulübe bıraktığımı söylemiştim. Son süreçte aday olmadığı için başta Belediye Başkanımız olmak üzere kulübü bırakmamı istemediler. Bu başkanlık kolay bir iş değil. Kötü günlerimizde yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinde bana yardım eden ve benim arkamda duran herkese teşekkür ediyorum. Ben emekliye ayrıldım. Boluspor’un yeni başkanı olacak Abdullah Abat Başkanıma başarılar diliyorum” dedi.