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27 Eylül 2018 Perşembe
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    • Çarıkçı “Sol bek transferi yapacağız”

    Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Boluspor’da başkan Necip Çarıkçı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çarıkçı ara transfer döneminde kadrolarına sol bek katacaklarını söyledi.

    27 Eylül 2018 Perşembe 12:25
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    Çarıkçı “Sol bek transferi yapacağız”

    HABER:Gökhan Aksoy

    Necip Çarıkcı, Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav’a konuştu. İşte detaylar. Sait Karafırtınalar’la uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Çarıkcı, “Sait Hoca ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Hoca ile çok iyi anlaşıyoruz. Hocanın çok iyi bir ekibi var. Boluspor olarak hem altyapıya hem de ligdeki başarıya önem veriyoruz. Bursaspor maçında Umut Meraş’ın performansından onur duydum. İnşallah Umut’u Avrupa’da ve Milli takımda göreceğiz” dedi.Ara transfer döneminde kadrolarına sol bek dahil edeceklerini ifade eden Çarıkçı, “Devre arasında sol bek transferi yapacağız. Çünkü o bölgede Ufuk Budak’a alternatif yok. FranckEtoundi yaklaşık 4 ay futboldan uzaktı, Etoundi şu anda tam hazır değil. Hocamız hazır olduğunda Etoundi’ye şans verecektir.Boluspor’un genç yıldızı Melih Okutan’ın 1-2 yıla ihtiyacı olduğunu ifade eden Çarıkcı; “Melih Okutan bize geçen sezon transfer oldu. Melih, Ümit Milli Takım kaptanı şu anda Süper Lig seviyesine gelmedi. Melih’in 1–2 yıla ihtiyacı var. İnşallah bu sezon şampiyon oluruz ve Melih takımımızda yer alır” şeklinde konuştu.Sezon başında hedef koymadıklarını ancak ilk 2’den süper lige çıkmak istediklerini sözlerine ekleyen Çarıkcı“Sezon başında hedef koymadık, takımımız çok iyi futbol oynuyor. Her sene play-off’ta elendik, bu sezon hedefimiz ilk 2’den Süper Lig’e yükselmek. Bu sezon güzel bir lig olacak” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.Lig, Ekiplerinden, Boluspor’da

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