HABER:Gönül Olutürk

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 8 Nisan Pazar günü Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, müsabakadan galip ayrılarak ilk 6 hedeflerini kuvvetlendirmek istediklerini söyledi. Çarıkcı, yaptığı açıklamada, Elazığspor ile oynayacakları karşılaşmanın zorlu geçeceğini, ligde 47 puanla 6. sırada bulunan takımlarının maça hazır olduğunu belirtti. Elazığspor maçına odaklandıklarına vurgu yapan Çarıkcı, şunları kaydetti:

"Tetiş Yapı Elazığspor maçını kazandığımız zaman ilk 6 şansımız biraz daha kuvvetlenecek. Diğer rakiplerin yapacağı maçlara göre de ilk 2 şansımız devam ediyor. Bu maçı aldığımız takdirde kalan 4 müsabakamız daha farklı olabilir. İlk 5 içerisindeki takımlar, birbiriyle maç yapacak. İlk hedef Elazığspor maçı. Buna odaklanmış durumdayız."

Başkan Necip Çarıkçı, ceza almalarına yol açabilecek herhangi bir davranışta bulunmamaları konusunda taraftarları uyardı.