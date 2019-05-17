Çarıkçı'ya "Listeleri Ver" Çağrısı

Haber: Birol Ertunç

Cavit Demir, Boluspor'un 30 Mayıs'ta yapılacak kongre için başkan adaylığını açıkladıktan sonra çalışmalarına başladı. Yönetim kurulu listesini büyük oranda tamamlayan Demir, kırmızı beyazlı takımın yönetiminden de kongre öncesi kulübün mali tablosunu ve delege listesini resmi yazıyla talep etti. Demir'in talep yazılarına rağmen Çarıkçı ve yönetiminin listeleri teslim etmemesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

"ÜYE LİSTESİNİ EN KISA SÜREDE TESLİM EDİN"

Sahibi olduğu hastanede basın toplantısı düzenleyen Demir, Boluspor'dan üye listesinin kendilerine verilmemesine üzüldüğünü belirterek, "Bir hafta önce resmi yazıyla Boluspor'dan listeyi istedim. Şu ana kadar mevcut listeyi alamadık. Biz orada oy kullanacak herkese ulaşalım, projelerimizi bire bir anlatalım istiyoruz. Kendisiyle bugün tekrar görüştüm ve haftaya yönetim kurulu toplantısı olacağını ve sonrasında verebileceklerini söylediler. Seçime fazla bir zaman kalmadı. Kim aday olacaksa olsun. Olmayacaksa kimse bizim önümüzü engellemesin. Biz mevcut borç durumunu da bilmiyoruz. Borç bizi ilgilendirmiyor, bunu kabul ediyoruz ama görmek istiyoruz. Bunu tespit etmek istiyoruz. Kongreden önce kimden ne alacağımız var, kime borcumuz var bunu öğrenmek istiyoruz. Yeni yönetimi ne bekliyor ona göre ödeme planımızı hazırlamamız lazım. Ben buradan kulüp başkanına rica ediyorum. Lütfen üye listesini bize en kısa sürede teslim edin. Kim aday olacaksa diğer adaylara da verin. Herkes çalışmasını yapsın" diye konuştu.

"ALT YAPI TESİSLERİNDE OYUNCULAR BANYO YAPAMIYOR"

Boluspor'un alt yapı tesislerindeki sorunlarına da dikkat çeken Demir, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Karaçayır tesislerini gezdim alt yapı tesislerini gördüm ve çok üzüldüm. Hala alt yapıdaki oyuncularımız banyo yapamıyor, sıcak su yok. Doğalgaz bağlı değil. Biz geldiğimiz zaman herkesin sıcak suyu olacak. A takım ne yiyorsa alt yapıdaki çocuklarımda aynı şeyi yiyecek. Birine pırasa birine et. Böyle bir dünya yok. Biz seçilirsek oranın nasıl yönetildiğini, "İyi ki Cavit başkan geldi" diye hep beraber diyecekler. Alt yapı bizim futbolcu fabrikamız. Yemeği getir yarım saat hemen ye, yarım saat geç kalan aç kalacak. Ve siz bu durumda alt yapıdan oyuncu gelmesini bekleyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Biz projemizle bir yola çıktık."

"KONGRE TARİHİNİN UZATILMASINDAKİ AMAÇ NEDİR"

Boluspor üyelerine 30 Mayıs'ta kongreye gelmeleri çağrısında bulunan Demir, "Boluspor'un birinci kongresinde çoğunluğu sağlayalım. Lig bitiyor, yeni gelecek ekip oyuncusunu alacak, hocasını alacak görüşmelerini yapacak. 24 Mayıs'ta denildi sonra 30 Mayıs'a ertelendi. İkinci kongre de 15 Haziran'da. Bundaki mantık nedir? Niçin böyle bir karar alındı bunun Boluspor'a ne faydası var. Kongrenin uzatılmasının altında yatan amaç nedir?" şeklinde konuştu.

"BOLUSPOR ESKİ ŞANLI TARİHİNE GİDECEK"

Demir, yönetim kurulu listesindeki isimlerin yüzde 90'nın tamamlandığını açıklayarak şöyle konuştu:

"Biz Boluspor'a bayan yöneticilerde alacağız. Bunların içerisinde avukat arkadaşlarımızda var. Boluspor'a bayan eli değecek. Boluspor uçacak.Boluspor eski şanlı tarihine gidecek.Boluspor deplasmana gittiğinde orada otobüsünü görenler koşarak size geliyor. Bolu sevdası çok farklı. Biz taraftarımızla, basınımızla, iş dünyamızla kenetleneceğiz. Bu takımı hak ettiği yere getireceğiz"

"BELEDİYESPOR'UN KONGRESİ ERKENDEN NİYE YAPILDI"

Bolu Belediyespor'un olağanüstü genel kurulunun kırmızı beyazlı takımın kongresinden önce yapılmasına anlam veremediklerine dikkat çeken Demir, "Belediye başkanı Tanju Özcan ile görüştüm. Boluspor başkanı kim olursa buranın başkanı da o olacak dedi. O zaman Necip Çarıkçı aday olacak ki kongreyi erkene çekti. Yoksa 20 günlüğüne mi Çarıkçı, Belediyespor'un başkanı oldu" dedi.