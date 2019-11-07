Çarıkcı, “Yollarımız Ayrıldı”

Haber: C.Kutay Aykan

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, “Sezona kötü bir başlangıç yaptık ve hoca değişikliğine gittik. Son 3 haftada 7 puan kazandık, sezona şampiyonluk hedefiyle başlamadık fakat önümüzde 3 yıllık bir planlama var. Altyapı ve stadyum konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Boluspor borcu olmayan ender kulüplerden birisi” ifadelerini kullandı ve ekledi: “Yusuf Mert Tunç’la yollarımızı ayırdık, futbolcunun sözleşmesi de birkaç gün içerisinde feshedilecek ve Fenerbahçe’ye geri dönecek. Yusuf Mert, Boluspor’a uyum sağlayamadı. Emre Kılınç’la sık sık görüşüyorum, sezon sonunda da büyük takımlara transfer yapacağını düşünüyorum. Emre’nin ikinci satışından pay sahibi değiliz. Umut Meraş’ın Le Havre’ye satışından %20’lik kar payımız vardı fakat Bursaspor bize bu ödemeyi yapmadı, biz de hukuki olarak gerekli yerlere başvuru yaptık. Bu davanın en geç bir yıl içerisinde lehimize sonuçlanmasını bekliyoruz.”