Haber : Esra Öztürk

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, “Taraftarımız şunu çok iyi biliyor. 4 yıldan beri Boluspor’da bir düşüş vardı. 3-4 yıldan beri takımımız hep düşme potasında olan bir takımdı. Bu sene takımımıza, taraftarımıza, basınımıza şu sözü verdik; Boluspor 3 yıl içerisinde inşallah altyapısı ve gelir kaynaklarıyla birlikte Süper Lig’e çıkmak için çaba sarf edecek” diye konuştu.

“Takımı şampiyon yapmak için elimden geleni yapacağım”

Çarıkçı, kulübün kasım ayı sonuna kadar temliği olduğunu hatırlatarak, "Bugüne kadar bu kulüp elinden ne geliyorsa futbolculara her şeyi yaptı. Şu anda bizim hiçbir futbolcu kardeşimizin Boluspor’dan ayrılma niyeti yok. Herkes Boluspor’a gelmek istiyor. Bunun sebebi gelen oyuncu zamanında parasını alıyor. Takımın o anlamda önünü açtık. Şu anda Boluspor’un başta sosyal tesis, altyapı projeleri, antrenman sahaları projeleri var. Fuat hocam da destek oluyor. Hocamızla sadece teknik direktör anlamında çalışmıyoruz. Onun da Avrupa bilgisinden, tecrübesinden faydalanıyoruz. Onun için bizim hedefimiz var. Bu sene olabilir, seneye olabilir. Ama Boluspor takımını şampiyon yapmak için elimden ne geliyorsa yapacağım” açıklamasını yaptı.