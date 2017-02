“ÜMRANİYE MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ”



Çarıkçı, ilk 20 haftalık dönemi ve yapılan transferleri değerlendirerek şunları dile getirdi: “Boluspor’a gelişimiz 3’üncü sefer. 28 Mayıs’taki kongreden sonra tekrar 3’üncü kez kulüp başkanı olduk. O sürece baktığımız zaman elimizdeki kadro sayısı belli. 3 yıl uzaklaştık. Topçu izlenmemiş. Mayıs ayından sonraki hedefimiz Boluspor kulübünün mali yapısını, tesis yapısını, kadro yapısını düzeltmek istedik. Fuat Çapa hocamızla yola çıktık. Aslında ilk bakıldığı zaman böyle bir hedefimiz yoktu. Hep 3 yıllık bir hedef koymuştuk, ama 10 haftada Boluspor’da müthiş bir gelişme oldu. Lider olduk, ne zaman takım içindeki sarı kart cezalıları, sakat oyuncular olmasından dolayı takımımızda büyük bir düşüş başladı. İmdadımıza devre arası yetişti. Aslında devre arası 3–4 maç olsaydı, düşüş devam edecekti. Takıma katkı sağlayacak oyuncu sayımız azdı. Daha sonra ara transferle beraber 8 oyuncu aramıza katıldı. 8–9 oyuncu gitti. Ara transferler bize biraz fazla oldu. Aslında bizim geçmiş dönemlerimizde ara transfer az olurdu ama kadro derinliği olsun, kadroda 11–12 tane oyuncu vardı. Onun için biraz fazla yaptık. Yaparken de kafamızda şu oluştu. Her oyuncunun mevkisinde oyuncu olsun. Şimdi bakıyorsunuz, Anco sakat. Anco’nun sakatlığı geçer mi diye oraya adam aldık. Emre’yi Sivas’a verdik, oraya adam aldık. Orta sahada Özgür İleri’nin bir sakatlığı vardı. Onun için bir adam aldık. Almış olduğumuz stoperin sakatlığı vardı, oraya yeni bir isim aldık. İkinci yarı 4 oyuncu değil, 8 oyuncu aldık. Sakatlıkları hesap ettik. Manisaspor, maçıyla ikinci yarıya başladık ama takımımızdaki o, bahsettiğimiz iletişim, 8 transferin uyumu biraz geç oldu. Sakatlarımız çıktı, derken artık bu hafta yapacağımız Ümraniye maçına da takımımız hemen hemen sakatlık konusunda olsun, uyum konusunda olsun %90 oranında bu maça kadar geldik. 1–2 şansımızda devam ediyor, ilk 6 şansımızda devam ediyor. Bunun için özellikle Ümraniye maçı bizim için çok önemli bir maç oldu.”



“SONER BU LİGİN EN İYİ KALECİSİ”



Son haftalarda Boluspor kalecisi Soner Şahin’in performans düşüklüğünün sorulması üzerine Çarıkcı; “Son 7 haftadan bu yana kolay goller yiyoruz. Bu gollerde sadece kaleciye yüklenmemek lazım. Bunlarda defans olabilir, orta saha olabilir. Bu biraz teknik bir konu. Tabi Soner bu ligin en iyi kalecisi. Geçen sene hakikaten çok iyi oynadı, bu senede ilk 10 maç iyi top oynadı. Futbolda bazen düşüş olabilir. Hocamla bu hafta şunu konuştuk. Boluspor, 2 gol yese de, 3 gol atmayı bilmeli. Ben o takıma güveniyorum. Boluspor’un şu andaki oyun kurgusu, orta sahası, forvette bölgesi baktığımız zaman o dörtlü forvet en iyi bizde” şeklinde konuştu.



“BOLUSPOR’UN BU SENESİNİ DEĞİL, 10–15 YILINI PLANLIYORUZ”



Oyuncu izleme ekibinin yüksek tempoda çalıştığını Türkiye ve Dünya’da oyucuların izlendiğinin altını çizen Çarıkcı; “Bu sene bakıyoruz 4 tane scout ekibimiz var. Şu anda Türkiye’yi tarıyoruz. 3’üncü ligler, 2’inci ligler. Dünya’yı tarıyoruz. En son Afrika kupası’na gittiler, geldiler. Tekrar gidiyorlar. Nisan ayında Fransa’da bir turnuva var. Oraya gidecekler. Genç oyuncu nasıl buluruz, nasıl para kazanırız bunların peşindeyiz. Senegal’e gideceğiz. Boluspor kulübü olarak sadece skora bakmıyoruz. Boluspor’un bu senesini değil, 10–15 yılını planlıyoruz” dedi.



“ELİMİZE BİR FIRSAT GEÇMİŞ BUNU DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ”



Boluspor taraftarlarının artık takımdan şampiyonluk beklediklerini ifade eden Çarıkcı; “Taraftar grupları ile de toplantı yapacağız. Biz ne yapmamız gerekiyorsa, hazırız. Yeter ki stadımız dolsun. Bizim tek yapmamız gereken takımımız iyi oynatmak. Boluspor taraftarı bizden şampiyonluk bekliyor. Devamlı 1–2 içersinde olmamızı bekliyor. Bu hafta bilet fiyatlarını geride çeksek çok kişinin geleceğini tahmin etmiyorum. Ben kendim Süper Ligi çok istiyorum. Stat ile ilgili sorunu hallettik. Bizim bu ligden çıkmamız lazım. İyi bir yönetim kurulumuz var. Bu işte tecrübeli, bilgili, birikimli. Bolu güzel bir şehir. İstiyoruz ki, Boluspor ligde kalsın, ligde şampiyon olsun. 70–80 yaşındaki ağabeylerimiz Boluspor’u tekrar görsün. Biz zaten onun için topçu aldık. Bizim 3 yıllık yapılanma diyoruz ama elimize bir fırsat geçmiş bunu değerlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, “Hoca değiştirmek çözüm olsa, geçmişte yaşadık bunları. O konuda biz doğrunun yanındayız. Hocamızla görüşüyoruz. Hocayı gönderdin kimi alacaksın” ifadelerine yer verdi.



“HOCAMIZA GÜVENİYORUZ”



Çarıkcı sözlerine şöyle devam etti: “Hoca konusunda 6–7 maçta hemen teknik direktörleri gönderiyorlar. Biz hocamızla iyi niyetle yola çıktık. Hocamız çok düzgün bir insan. Takımı çalıştırması, vizyonu baktığımız zaman sahadaki antrenman şekli hakikaten çok orjin bir hoca. Türkiye’deki futbolcular, teknik direktörle bazen onların dediklerini uygulayamıyor. Bu birazda zaman istiyor. Takımın Göztepe maçındaki mücadele bizi memnun etti. Ben maçı kaybettik diye üzüldüm ama Boluspor’un oynadığı oyundan gurur duydum. O takım şuanda çok daha kıymetli bir takım oldu. O takımdan, Boluspor daha kuvvetli bir takım oldu. Burada biraz zaman ihtiyaç var. Mersin maçının ikinci yarısı bunu gösterdi. Biz, bu anlamda takımımızın gidişatından dolayı çok endişeli değiliz. Hocamıza güveniyoruz. Hocamızla da bugünde görüşmeleri yaptık. Bu konuda hem teknik heyetimizi hem de futbolcu kardeşlerimizi bu haftaki maç öncesi motive ediyoruz. Hoca değiştirmek çözüm olsa, geçmişte yaşadık bunları. O konuda biz doğrunun yanındayız. Hocamızla görüşüyoruz. Hocayı gönderdin kimi alacaksın. Hep değişik olaylar. Boluspor, hocamızda burada bakar durumu değerlendirir. Çünkü çok doğru bir kişilik. Ona göre zaman her şeyin ilacı. Biz iyi düşünmek zorundayız. Öncelikli bu maçı almak için, her şeyi yapacağız. Bu anlamda biz Fuat hocayı destekliyoruz.”



“1–2 ŞANSIMIZIN DEVAM ETTİĞİNE İNANIYORUM”



Takımın ilk 2 ve ilk 6 şansının devam ettiğinin altını çizen Çapa sözlerini şöyle noktaladı: “Her takımın bir düşüş zamanı olur. Boluspor bu düşüşü yaşıyor. Ama ben şuna taraftarın inanmasını bekliyorum. Artık bu işin sonuna geldik. Birazda morale ihtiyaç var. Bu düşüşten dolayı da futbolcular demoralize oluyor. Eğer biz bunu atlatırsak, beklediğimiz o seri galibiyetleri alacağız. Taraftarımızdan özellikle ben bu hafta rica ediyorum. Bu takıma güvensinler. Eğer biz Ümraniye maçını inşallah alacağız. Boluspor’da o özlediğimiz Göztepe maçı gibi maçları Boluspor oynayacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hala Necip Çarıkcı olarak, 1–2 şansımızın devam ettiğine inanıyorum. Olmazsa ilk 6 diyorum. O konuda da bizim kendi güvenimiz var. Yönetim kuruluyla da hem fikiriz. Tek istediğimiz bir morale ihtiyacımız var. Özellikle bu hafta bizim için kader haftası. Taraftarımızda, basınımızda yanımızda olsun.” SPORTİF DİREKTÖR KONUSU NE OLACAK? Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, son günlerde Bolu spor kamuoyunu meşgul eden Sportif Direktörlük konusunda tüm merak edilenleri açıkladı.



Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı; “Bolu’daki büyüklerimiz, beni arayın. Diyin ki, ‘başkan Kasımpaşaspor eski menajerine böyle bir şey yaptın, neden yaptın? Bize neden söylemedin?’ Maalesef bunlar dışarılarda konuşuluyor. Yazılıyor, çiziliyor. Sağ da, solda onu aramak, bunu aramak yazmakla eline ne geçiyor. Gereksiz, lüzumsuz şeyler. Benim anlayışımda bana taş atana, ben ekmek atarım” ifadelerine yer verdi.

Çarıkcı sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bir tasarı ön görüyor. Diyor ki, ‘Türkiye’de spor kulüplerine nasıl daha iyi bir şekilde eğitelim ki, kulüpler doğru transfer yapsın, doğru yönetilsin’ diyor. Bu bir tasarı. Sportif Direktör adı altında, bir çalışma yapıyorlar, burada da kulüplere böyle bir tasarımız var. İsteyen buna katılabilir. Hiçbir zorunluluk yok. 22 kişi buna kayıt oluyor. Burada çoğu kulübün temsilcisi yok. Dışarıdan insanlar. Ama bir kulüp göstermek zorunda. Ama bu TFF yönetim kurulunun almış olduğu bir karar da değil. Derki federasyon, ‘2017 yılının sonuna kadar Süper Lig, 2018 yılının sonuna kadar birinci lig. Böyle bir karar aldık.’derler. Böyle bir olay yok. Öyle bir plan projede yok. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ‘kulüplerden katılmak isteyen varsa katılsın’ diyor. Bizde baktık ki Boluspor açısından bir zorunluluk yok. Kazım söyledi bu konuyu bana. Dedi ki, ‘Başkanım böyle bir şey var. Zorunluluk var mı dedim. ‘yok’ dedi. Ben de o zaman gerek yok dedim. Daha sonradan Boluspor Kulübü’ne çok destek olmuş, Boluspor’a maddi ve manevi destek olmuş bir arkadaşımız Süha Sidal Bey bu kişi. Süha Bey beni aradı. Başkanım böyle bir şey var. Aklıma sen geldin dedi. Bir kulüp olması gerekiyormuş dedi. Bu arkadaşımızı da belki bütün kulüp başkanları tanır. Tamam dedim. Aslında bakıldığında basit bir konu. Daha sonradan baktık ki, Bolu’daki büyüklerimiz, beni arayın. Diyin ki, ‘başkan Kasımpaşaspor eski menajerine böyle bir şey yaptın, neden yaptın? Bize neden söylemedin?’ Maalesef bunlar dışarılarda konuşuluyor. Yazılıyor, çiziliyor. Ne zaman birisi bana telefon açtı da ben cevap vermedim. Açın sorun, Başkan bunu neden böyle yaptın diye sorun. Sağ da, solda onu aramak, bunu aramak yazmakla eline ne geçiyor. Ne faydası oluyor. Yani Boluspor’da bunları mı tartışacağız. Boluspor kulübünün dolu sorunları var. Boluspor’a proje üretsinler. Boluspor için ne yapabiliriz bunu söylesinler. Gereksiz, lüzumsuz şeyler. Süha Bey beni arasaydı, öbür arkadaşlar var deseydim gene kabul ederdim. Ben şimdi 12 sene geçmiş ben düşman mı olacağım. Benim anlayışımda bana taş atana, ben ekmek atarım. Kasımpaşa maçı olmuştur, bitmiştir. Burada bunu düşünmek kadar kötü bir şey yok. Bunu söyleyen büyüklerimizin bana söylemesiydi ama bunlar söylemediler. Canları sağ olsun. Biz Süha Bey’e Boluspor’un Sportif Direktörlüğünü verecek halimiz yok. Böyle bir şey olmaz. Yine isteyen varsa da söyleriz hemen katılımını sağlarız. Sıkıntı yok bunda. Burada kötü niyette yok. Kimseye peşkeş çekmedik, kimseden para da almadık. Böyle bir rica oldu. Ama o ricayı yapan adam, Boluspor’a çok büyük para kazandırdı. Konu bu.” STADYUM MESELESİ Çarıkcı; “Belediye Başkanımız şu anda yer bulmaya çalışıyor. O da diyor ki, çorbada bizimde tuzumuz olsun. Hiç olmazsa 70.000 bin metre kare yeri vereyim Ankara’ya. Büyük ihtimalle Başkanımız projeyi de çizdirecek. Hafriyatına başlayacak ki, Spor Bakanlığı’da buna destek verecek” dedi.



Çarıkcı sözlerine şöyle devam etti: “Benim burada tek istediğim şu. Biz Sivas’a gittik çok güzel bir stat gördük. Bu hafta Mersin’e gittik, muhteşem bir stat gördük. Bizim maddi anlamda bir desteğe ihtiyacımız yok. Biz sadece 10 yıldan bu yana konuşuyoruz stat konusunu. Şu anda böyle bir olay halen yok. Stat yapsınlar, başka hiçbir şey istemiyorum. Stadı devletimiz inşallah bu konuda 30 tane stat yapıldı. Benim üzüldüğüm nokta Bolu, spor turizm olan bir memleketimiz. Her sene 70–80 tane takım buraya kampa geliyor. Beşiktaş’ta gelecek, Fenerbahçe’de geliyor. Çok güzel bir stadımız olsa, burada turnuva olur. Türkiye’de Boluspor dendiği zaman insanların aklına hep Süper Lig geliyor. Ben kulübe bir şey istemiyorum. Tek istediğim Bolu halkının çok güzel bir stada kavuşması. Ama şu var. Bu konuda da bir çabanın olduğunu görmüyorum. Burada Belediye Başkanımız büyük bir çapa sarf ediyor. O da tabi tek başına kalıyor. Bolu Belediyesi’nin belli bir bütçesi var. Stadın yapımının maliyeti 60–70 milyon lira. Ben şunu biliyorum. Eğer stadımız bize 15–20 milyon liraya mal olsa, bizim Belediye Başkanımız kimseye müdane etmez. Hemen stadı yapar. Eğer Bolu Belediye Başkanımız bir yerlerden para bulsun, Belediye’nin bütçesi iyi olsun, hiç kimseye eyvallahı olmaz. Gider kendisi stadı yapar, oraya koyar. Bolu Belediyesi Şehir Stadyumu olur. Onu da iyi tanırım. Bütçe biraz yüksek olduğu zaman o da Bolu’nun bu parasını da stada yatıracak hali yok. Çünkü Bolu’nun da sorunları var. Ama bu konuda maalesef Ankara’nın bir çabası olmadığını ben kendim görmekteyim. Stat ne zaman yapılır, artık Türkiye’de herkes stadını yapar, en son sıra bize gelirde öyle olur. Eğer Boluspor lige çıkarsa, şunu herkeste iyi bilsin. İnşallah bu sene çıkarız. Çıkamazsak seneye inşallah ama elinden ne geliyorsa takımı şampiyon yapmak için, şampiyon olduktan sonra stat yapmak için çaba sarf edeceğim. O zaman stat yapılır. Belediye Başkanımız şu anda yer bulmaya çalışıyor. O da diyor ki, çorbada bizimde tuzumuz olsun. Hiç olmazsa 70.000 bin metre kare yeri vereyim Ankara’ya. Büyük ihtimalle Başkanımız projeyi de çizdirecek. Hafriyatına başlayacak ki, Spor Bakanlığı’da buna destek verecek.”