Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı beyazlı ekipte Başkan Çarıkcı takımın sezon sonunda play off oynaması durumunda zorluk yaşamamak için transferde gizliden yürüttüğü iki isim daha olduğu öğrenildi. Biri Alanyaspor diğeri ise K.Karabükspor`da forma giyen bu oyunculardan birini transfer etmek isteyen Çarıkcı bu sezon Süper Lige çıkmak istiyor.

İki oyuncu için kulüplerinin kararını bekleyen Bolusporlu yöneticiler, 31 Ocak`ta bitecek transfer döneminde bu isimlerden birini takıma kazandırıp transferi noktalaması bekleniyor.