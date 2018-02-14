Haber: Semih Baykal

Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında Başkan Necip Çarıkçı şunları söyledi; “ Boluspor’un Brezilyalı futbolcusu Andre Santos, geçen hafta doğum gününü kutlayan Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Neymar’ın davetlisi olarak Fransa’ya gitti. Birçok dünya yıldızının bulunduğu davette Andre Santos’un yanında götürdüğü Boluspor Piyangosu biletlerinden 5 bin adet alan Neymar, kulübe 75 bin lira destek oldu.” Ayrıca Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, 28 Şubat’ta çekilişi yapılacak piyangonun biletlerinin satışının devam ettiğini ancak biletlere çok rağbet olmadığını söyledi.