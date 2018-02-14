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    • Çarıkçı’dan Neymar’a teşekkür

    Dünya Yıldızı Neymar’ın Boluspor’un milli piyango biletlerinden 5 bin adet aldığının ulusal ve yerel basında duyulmasının ardından Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, açıklamalarda bulundu.

    13 Şubat 2018 Salı 13:59
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    Çarıkçı’dan Neymar’a teşekkür

    Haber: Semih Baykal

    Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında Başkan Necip Çarıkçı şunları söyledi; “ Boluspor’un Brezilyalı futbolcusu Andre Santos, geçen hafta doğum gününü kutlayan Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Neymar’ın davetlisi olarak Fransa’ya gitti. Birçok dünya yıldızının bulunduğu davette Andre Santos’un yanında götürdüğü Boluspor Piyangosu biletlerinden 5 bin adet alan Neymar, kulübe 75 bin lira destek oldu.” Ayrıca Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, 28 Şubat’ta çekilişi yapılacak piyangonun biletlerinin satışının devam ettiğini ancak biletlere çok rağbet olmadığını söyledi.

    Anahtar Kelimeler: Dünya, Yıldızı, Neymar’ın, Boluspor’un, Milli

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