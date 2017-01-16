Haber: Esra Öztürk

Geçen yıl Mayıs’ta düzenlenen Boluspor Olağanüstü Kongresi ile başkanlığa seçilen Necip Çarıkçı bir rekora daha imza attı. Çarıkçı, geçmiş yönetimlerin transfer politikalarını yanlış olduğunu ve gereksiz oyuncu alındığını ifade ederken kendisi Boluspor tarihinde bir ilki başardı. Çarıkçı yönetime geldiği 8 aylık süreçte yeni sezon öncesi 13 oyuncuyu transfer etti. Oyuncuların ne kadar rakamlara transfer olduğu ise kamuoyu ile paylaşılmadı. Sezon arasında ise 6 oyuncu daha ile sözleşme imzalayan yönetim yine oyuncuların rakamlarını kamuoyu ile paylaşmadı. Necip Çarıkçı 8 aylık yönetim sürecinde toplam 19 transfer yaparak Boluspor tarihinde kendisinden önce ki yönetimleri egale ederek bir ilke ve yeni bir rekora imza atmayı başardı.