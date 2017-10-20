Haber: Esra ÖZTÜRK

Zorlu Balıkesir maçı öncesi Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler. Rektör Alişarlı, Necip Çarıkcı ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, geçtiğimiz günlerde vefat eden Boluspor’un unutulmaz ismi, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan’a rahmet diledi ve taziyelerini iletti. Ziyaret sırasında üniversite ve Boluspor’un durumu hakkında konuşuldu. Rektör Alişarlı, Balıkesir maçında Boluspor’a Başarılar diledi.