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20 Ekim 2017 Cuma
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    • Çarıkçı’dan taraftara mesaj

    Boluspor, Baltok Balıkesirspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürürken kulüp başkanı Necip Çarıkçı basın mensuplarına konuştu. Çarıkçı taraftarlara mesaj vererek birleşmelerini istedi.

    20 Ekim 2017 Cuma 11:34
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    Çarıkçı’dan taraftara mesaj

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor Karaçayır’da bulunan tesislerinde Baltok Balıkesirspor hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Takım antrenmanlarına devam ederken Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı basın mensuplarına konuşarak ligi ve takımı değerlendirdi. Çarıkçı açıklamalarına ilk ligde gelinen noktayı değerlendirerek Balıkesirspor’un dönüm maçı olduğunu söyleyerek; “Öncelikle 4 maçlık kötü bir başlangıç yaptık. Daha sonradan Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında oynanan futbol bizlere umut vermişti. Bu hafta da Ankaragücü maçında bir birkaç dakika iyi top oynadık fakat devamını getiremedik daha sonrada kaybettik. İkinci devre oynanan futbol beni de üzdü. Bu hafta Balıkesirspor maçımız var. Artık sakatlarımızda kalmadı. Geriye dönmeyeceğiz. Bu maçı tam kadro almamız lazım. Ardından da Rize maçına gideceğiz. Futbol da bazen hatalar kombini var. Ankaragücü’nde iyi oyunumuz yapılan bir hata yüzünden rakibe golü getirdi. Bizim ligde de ilk golü atanlar kazanıyor. Artık bu hafta Balıkesirspor maçı dönüm maçımız. Kazanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

    “SANTOS KATKI SAĞLAYAMADI”

    Sakatlıktan dönen oyuncular hakkında da konuşan Çarıkçı, takımın yıldızı Santos’un Ankaragücüspor maçında katkı sağlayamadığını söyledi. Aynı zamanda Santos’un istenilen kondisyona gelmesi için 3 – 4 hafta olduğunu söyleyen Çarıkçı; “Futbolcu takıma dönüyor ama kondisyonu olmuyor. Santos katkı sağlayamadı. Bana göre 3 – 4 hafta daha sağlayamaz. Elimizde iyi bir kadro var. 8 maçta 8 puanımız var başarısız. Geçen sene play – off’a çıktı. Yine başarısızdı benim için. Bu kadro şampiyon olmalıydı. Balıkesirspor bizim dönüm maçımız. Bazı takımlara bakıyorsun takım var, yönetim başkan yok. Bazen onlar bizden daha başarılılar. Çokluk olan yerde huzur olmuyor demek ki” dedi.

    TARAFTARA MESAJ

    Çarıkçı, son olarak taraftarların birleşmesi gerektiğini, çünkü tek menfaatin Boluspor olduğunu söyleyerek şu şekilde konuştu; “İki tarafa içinde birbirlerine gösterdikleri tepkiyi doğru bulmuyorum. Taraftar hep başarı olsun ister. Teknik heyetinde yaptığı doğru değil. Önemli bizim iş olarak ne yaptığımız. Herkesin işini yapmalı. Taraftarlarımızın yaptığı da doğru değil. İnşallah taraftar birleşir. Bolu’da taraftar gruplarının birleşmeye ihtiyacı var. Çünkü tek menfaat var o da Boluspor’un başarılı olması. Bunun için zamanımız yok. Tek düşüncemiz birlik beraberliği sağlamak. Biz en iyi şekilde takımı kurduk. Maç sonrası Ankaragücüspor başkanı arayarak takımda para olmadığını söyledi. Bizim mücadeleyi göstermemiz lazım.”

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Baltok, Balıkesirspor, Karşılaşması, Hazırlıklarını

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