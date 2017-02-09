Başkan Çarıkçı’dan kongre ve kongre sonrası yeniden yapılanma, kurumsal yapının kurulması diye bir sürü masal dinledik.

Görevi devir alırken, 3 yıllık proje takımı dedi ama daha işin başında dediğinin tersini yaparak hayal kırıklığı yarattı. Proje takımının başına getirdiği Fuat Hoca ve beraberindeki 8 oyuncudan verim alamayınca, gelenlerin yerine 30 ve üstü 8 oyuncu transferiyle projenin kurgu olduğu ortaya çıktı.

Başkan Çarıkçı proje hikayesiyle aldığı Boluspor’u hedefe oynayan, günü kurtarmayı amaçlayan takım olarak sundu.

Proje takımı ve eski yönetimlerin yaptığı çok transferi eleştirirken, kendisi Boluspor tarihine bir sezonda 20 transferle rekora imza attı. Alınan oyuncuların bir yıllık yada yarım sezonluk olmaları ise kendi kendini ters köşe yaptı.

Haliyle milyonlarca lira olan bütçeden yapılan transferlere ödenen ücretlerin ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Çok iyi biliyorum ki, yönetiminde de alınan oyunculara ne kadar ödeneceğini bilen olmadığına adım gibi eminim.

Benim asıl canımı sıkan, büyük umutlar ve projenin parçası olarak göreve başlayan Sprotif Direktör Kazım Kırcı’ya Necip Çarıkçı’nın yapmış olduğu ayıp! Aslına bakacak olursak, yapılan ayıp sadece Kazım Kırcı’ya değil, bütün Bolu’ya yapışmış olmasıdır.

Konuyu açıp kafalardaki soru işaretlerine çözüm arayalım. Hepimizi bildiği üzerine, Kasımpaşa ile şampiyonluk yarışı yaptığımız seneyi hatırlarsınız. Kasımpaşa stadına çok engellerden geçerek girdiğimizde nelerle karşılaştığımızı unuttuğunuzu sanmıyorum!

Kocaeli’nde kamptayken Kasımpaşalı taraftarların idman sahasına gelerek yaptıklarını, stadyumda yapılanları unutmamız mümkün değildir. Taraftar, basın olarak bize yapılanları unutabiliriz belki ama soyunma odasında teknik heyet ve futbolcuların yediği darbeleri nasıl unuturuz?

Olayların başından sonuna kadar başrol oyuncu Süha Sıdal’dı. Olayları körükleyen, şampiyonlukta en büyük yıldırma hareketlerini hazırlayan da Süha Sıdal’dı. Bunu çok iyi bilen ve yaşananlara birebir şahit o günkü Başkan Necip Çarıkçı ve teknik heyettir.

O gün sinirden çıldıran Başkan Çarıkçı, bu gün bizi engelleyen, döven, saldıran ve saldırtan adamı Türkiye’de ilk kez açılan Sportif Direktörlük kursuna Boluspor adına gönderdi. Bu nasıl bir ilişkidir, nasıl bir çıkardır, nasıl bir sarmaldır anlam yüklemekte aciz kalıyorum.

Başkanların bu gün var olup yarın olmayacakları bir gerçektir. Boluspor’un da var olmasına karşılık Bolu’dan kimse yokmuş gibi Bolu’ya küfreden, döven, her türlü ahlaksızlığı yapan adamın gönderme sebebini açıklaması lazım. Boluspor’a her zaman lazım olacak olan sportif direktör kadrosunu Boluspor’a geçmişte kötülük yapan Süha Sıdal’la aradaki menfaat birlikteliği olup olmadığını anlatmak zorundadır.

Üstelik halen Boluspor’da sertifikasız sportif direktör olarak çalıştığı iddia edilen Kazım Kırcı’ya yapılan, yetmezmiş gibi Bolululara atılan kazıkla Necip Çarıkçı kendini ortaya koymuştur. Bundan sonrası bu işe ömrünü ve gönlünü vermiş teknik adamlara düşüyor.