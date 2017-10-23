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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)

    Erhan Beykoz yazdı...

    23 Ekim 2017 Pazartesi 11:25
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    Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)

    Son 3 maçını kaybeden Boluspor’da tehlike çanları çalmaya başladı. İşin başında sorunun ne olduğunun masaya yatırılması ve çözüm aramak doğru olacaktır. Aksi halde kapıya bin kilit dahi vursanız yine de tutmayacağını biliriz.

    Her defasında yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim. “Mürşitler uçmaz, onu müritleri uçurur” sözü hayatın her evresinde kullanılabilir!

    Geçtiğimiz sezon yapılan kongrede 8 oyla seçimi alarak başkan olan Çarıkçı, siyasetinde verdiği güç ile maalesef “güç zehirlenmesi” yaşıyor. Belediye meclis üyeliği, belediye başkan vekilliği bir anda bulunmaz Hint Kumaşı olmasını sağladı. Yanında yöresinde olanların çıkarcı alkışları Çarıkçı’yı Firavun yaptı. Haliyle de Firavun olan Çarıkçı, “başkan da, sportif direktörde, genel kaptanda, antrenmanları izleyeceğim diyerek teknik adamda benim dedi…

    Geçtiğimiz sezon teknik adam değiştirmeyerek doğru iş yapan yönetim, bu yıl yanlışlarla başladı. Fuat Hocanın verdiği transfer listesine karşılık, kendisi bir liste yaparak alacağı futbolcuları belirledi. En kötüsü de, yapılan transferler Fuat Hocanın haberi olmadan, bazı taraftarlara açıklatıldı. Daha kötüsü, kendi dışındaki 38 yöneticiyi yok saydı ve genç yıllarca hizmet edecek olan arkadaşları küstürdü.

    Fuat Hocaya verilen kadro sonrası, sahaya çıkabilecek en iyi 11 sahaya sürüldü. Alınan sonuçlara geçmeden, yapılan birçok yanlışı yazmalıyım ki, belki değişim olabilir mi! bilmiyorum. Çarıkçı’nın başkanlık yaptığı her dönemde gelir kaynaklarının başında esnaflarımız gelir. Kazançlarından bir miktar Boluspor’a verilirken, bilirler ki paralar çarçur edilmez! Oysa Çarıkçı son 2 yılda toplanan paraları gereksiz, fütursuz ve saçma sapan futbolculara verince, esnafımız için için tepki vermeye başladı. Yüze verilmeyen tepkiler, işlerin durgun olmasıyla da istemeyerek yapıldı.

    Bunların yanı sıra, Fenerbahçe’den alınan Ertuğrul ve Melih, ülke gündeminde çok tartışılınca herkesin canı sıkıldı. Bazı spor programlarına katılan Başkan Çarıkçı, ağırlanan yorumcular tarafından şakşaklarla gazlanınca Firavunluğu katlandı.

    Fuat Hocanın bile bilmediği transferlerin tarafları, Ankara’da maça başlamadan kendi seyircisine saldırdı, kavga çıktı ve dünyaya rezil olduk! Bunların sorumlusu olan Başkan Çarıkçı, taraftarı birleştirmek yerine ayrıştırmış, sonu hazırlamıştı! Sadece taraftar değil, basından da bazı isimlere yakın durmuş, yanlışları yazmayan arkadaşların Boluspor maçı yerine derbi maçlara gitmesine engel olamamış, yanlışların büyümesine fırsat tanımıştı.

    Kısaca, taraftar, basın, esnaf, teknik heyet, futbolcular tek bir elden dizayn edilmek istendi Pazar günü Türkiye’ye model olan Altınordu ile alt guruplarda maçlarımız Karaçayır’da yapıldı. Altınordu Başkanı Mehmet Bey alt yapı maçlarını izlemeye gelince, Başkan Çarıkçı’da Karaçayır’a lütfederek Mehmet Başkanla maçları izledi. Mehmet Başkanın kendisine verdiği öğütleri, tavsiyelerini, kulüp nasıl yönetilir diye başkanlık dersini yazarsam ayıp olur. Sadece alt yapıda çalışan hocalara verdiği ücretin 6-7 bin liranın altında olmadığını, aldıkları maaşla nasıl çalıştıklarını söylesem yeter. Hani bizde tasarruf diye bin lira verdiğimiz hocalara kapıyı gösterdiğimizi de düşünmenizi isterim!

    Çarıkçı’ya ilk önerim, bütün yönetici arkadaşlarını toplayarak hepsinden tek tek özür dilemelidir. Yaptığı açıklamalarla onları kırdığını ve üzdüğünü söylemelidir. Arkasından esnaflara giderek verdikleri desteği helal ettirmeli. Taraftarlara ve basına aynı mesafede olup, birlikte hareket etmenin yollarını konuşmalıdır. Teknik heyeti rahat bırakmalı, işine karışmamalıdır. Yaşayan başkanları toplayıp, kendilerinden eksikleriyle ilgili bilgi almalıdır. Diyorum ki, ayakları yere basmalıdır. Boluspor’un kendi malı olmadığını unutmadan, dedikoduyu, laf taşımayı, birilerini karalamayı bir kenara bırakarak geçmişteki başarılarına da gölge düşürmemelidir!

    Bolu’ya verebilirse sevgisini, barışı tesis etmelidir. Böylelikle başarı kendiliğinden gelir. Boluspor kadrosunun geçen seneden daha iyi olduğunu, daha iyi oynadığını hepimiz görüyoruz.

    Bunları yapmazsa hocayı yollamanın çözüm getirmeyeceği gibi, Rize ve Samsun maçları sonrası hoca ile birlikte el ele gideceğini unutmamalıdır ve bunlarda benden tüm yaptıklarına karşılık uyarı olsun...

    Bu arada 8 oyla seçimi kaybeden Savaş Abak’ın da Boluspor’u her ana alacakmış gibi hazırlıklara başlaması, takımın menfaatine olacaktır…

     

     

     

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