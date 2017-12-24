Haber: Semih BAYKAL

Denizlispor taraftarı geçtiğimiz sezon Boluspor maçı dönüşü yolda kaldıklarında yardım eden Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı'ya, TFF 1. Lig’in 17. haftasında karşılaşan Denizlispor-Boluspor maçı öncesi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Çarıkcı ile görüşen taraftarlar geçen yıl yaptığı yardımdan ötürü teşekkür ederek Çarıkcı’ya çiçek verdiler. Necip Çarıkcı ise Denizlispor taraftarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, taraftarların yanında olduklarını dile getirdi.