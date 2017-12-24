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24 Aralık 2017 Pazar
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    • Çarıkcı’ya teşekkür ziyareti

    Geçtiğimiz sezon Boluspor-Denizlispor maçından dönerken yolda kalan ve Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı’nın yardım ettiği Denizlispor taraftarları, Başkan Çarıkcı’yı unutmadı.

    24 Aralık 2017 Pazar 13:35
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    Çarıkcı’ya teşekkür ziyareti

    Haber: Semih BAYKAL

    Denizlispor taraftarı geçtiğimiz sezon Boluspor maçı dönüşü yolda kaldıklarında yardım eden Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı'ya, TFF 1. Lig’in 17. haftasında karşılaşan Denizlispor-Boluspor maçı öncesi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Çarıkcı ile görüşen taraftarlar geçen yıl yaptığı yardımdan ötürü teşekkür ederek Çarıkcı’ya çiçek verdiler. Necip Çarıkcı ise Denizlispor taraftarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, taraftarların yanında olduklarını dile getirdi.

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