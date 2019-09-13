Carrera’dan Altay’a 3D destek

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Boluspor ile karşılaşacak olan Altay, zorlu deplasmanın hazırlıklarını sürdürürdü. Teknik heyet ise oyuncuların bireysel antrenmanları için özel çalışmalar uyguladı. Altaylı futbolcular Türkiye’de yeni uygulanmaya başlanan Digime-3D vücut ve postür analizinden geçti. Mistral Carrera Fitness merkezinde, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve Sportif Direktör Özden Töraydın nezaretinde yapılan analiz ile oyuncuların, omuz, bel, kalça ve diz eklemlerinde duruş bozuklukları olup olmadığı kontrol edildi.

Hedef bilinç oluşturmak

Altay Atletik Performans Antrenörü Ziya Güler, sakatlıkları en aza indirmek için kişisel eksiklikleri minimize edecek programlarla bireysel antrenmanlara devam edeceklerini söyledi. Amaçlarının futbolcuları bilinçlendirerek sportif hayatlarını sağlıklı şekilde sürdürmelerine katkı sağlamak olduğunu belirten Altay Yardımcı Antrenörü Serhat Galimane çalışmanın uzun vadede tedbir, kısa vadede ise rutin antrenman programına alternatif bir motivasyon etkinliği olarak geçtiğini belirtti. Tesis Müdürü Göktuğ Kılıç ve tesis yetkilisi İsmail Karasakaloğlu ise Altay’ı Mistral Carrera Fitness merkezinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.