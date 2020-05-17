Çarşı Bolu Çocukları Sevindirdi

Haber: Volkan Yılmaz

Konuyla ilgili olarak gruptan yapılan açıklamada, “Bolu ‘da yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların bayram sabahına mutlu uyanabilmeleri ve huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinliğimiz 5 saat sürdü. 40 çocuğa bayramlık alışverişi yapıldı. Belirli aralıklarla aileleriyle birlikte gelen çocuklarımıza birer gönüllü eşlik etti. Gönüllülerimiz çocuklara beğendikleri kıyafetleri alma konusunda yardımcı oldu. Bu vesile ile hem çocuklar diledikleri bayramlığı seçme heyecanını yaşadı hem de gönüllülerimiz onların bu heyecanına ortak olarak onlarla vakit geçirdi. Bu etkinlik yalnızca gönüllülerimizin çocuklarla kaynaşmasına değil gönüllerimizin yardımseverlerle kaynaşmasına vesile oldu. Bayramlık etkinliğimize maddi ve manevi destek vererek çocuklara bu imkanı sağlayan çarşı Bolu lider tayfa üyelerimize teşekkür eder daha nice çocuğun bayram sevincine hep birlikte vesile olabilmeyi dileriz” ifadelerine yer verildi.