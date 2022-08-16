Çatalcaspor Bolu’da Kocaelispor ile yenişemedi

Haber: Uğur Balaban

Denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçen müsabaka başladığı gibi golsüz 0-0 sona erdi. Futbol kalitesi ve seyir keyfinin üst seviyede olduğu mücadelede Çatalcaspor güçlü rakibi Kocaelispor ile başa baş mücadele etti. Savunmasında hata yapmayan ve ikinci bölgede rakibi Kocaelispor'a geçit vermeyen Çatalcaspor'un üçüncü bölgede yeterli etkiyi gösteremediği gözlendi. Takım olarak iyi mücadele eden ve rakibine pek pozisyon vermeyen sarı-kırmızılılar takım savunması anlamında yeni sezon öncesi umut verdi.

Çatalcaspor'da takıma en son katılan transferlerin henüz hazır olmadıkları gözlenirken genel anlamda takımın ortaya koyduğu futbol teknik direktör Kadir Akbulut'u memnun etti. Maç sonrası bir açıklama yapan Çatalcaspor Teknik Direktörü Kadir Akbulut üçüncü bölgedeki eksikleri de en kısa sürede gidereceklerini söyledi. Akbulut bazı bölgeler için arayışların sürdüğünü, takıma katkı vereceğine inandıkları isimler olursa onları da kadrolarına katmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi. Öte yandan çalışmalarına bugün ve yarın devam edecek olan Çatalcaspor, kampta bir hazırlık maçı daha oynayıp kamp bitiminde TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Düzcespor ile Cumartesi günü saat 16.00'da Düzce 18 Temmuz Stadında son hazırlık maçını oynayıp İstanbul'a dönecek.