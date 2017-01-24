Haber: Erdal Tanrıverdi

Başkan Necip Çarıkcı ve Tesisler Sorumlusu Sabahattin Ahmet Yamaner'in de katılımıyla, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlerbirliği Kulübü'nün yönetici ve futbolcuları ile siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.