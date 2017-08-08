Haber: Semih BAYKAL

İmza töreninde konuşan Boluspor Başkan Necip Çarıkcı, “Yaklaşık bir aydır görüştüğümüz ve geçen seneden tanıdığımız Caner Cavlun ile sözleşme imzalayacağız. Geçen sene kendisini Şanlıurfaspor’dan tanıyoruz. Hem benim, hem de Fuat Hocamızın da istediği bir oyuncuydu. Kendisi ile bir yıllık mukavele imzalayacağız. Kendisi Heerenveen kulübü oyuncusu. Belirli opsiyon ve maddeler koyuldu. İnşallah Caner Bolu’nun güzel havasında Boluspor’a destek olur. Kendisi daha önce Heerenveen kulübüne iyi bir bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Bizde ondan iyi bir çıkış bekliyoruz. İnşallah Türk Futbolu ve Boluspor kazanır. Transfer Bolusporumuza hayırlı olsun” diye konuştu.

Boluspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Caner Cavlun ise, şampiyonluk için elinden geleni yapacağını dile getirdi.