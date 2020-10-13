Çaykur Rizespor ile Giresunspor berabere

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor ile Giresunspor berabere


Haber: Erdal Tanrıverdi

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan hazırlık maçının ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk Giresunspor, Milinkovic'in 78. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, bu gole 86. dakikada Kemal Rüzgar'la yanıt verdi: 1-1 Mücadele bu skorla tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Doğu Yılmaz, Miraç Berk Kölemen, Arda Yavruoğlu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Dk. 46 Zafer Görgen), Murat Sağlam, Emir Dilaver (Dk. 46 Emir Han Topçu), Selim Ay, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Alberk Koç), Jovancic (Dk. 46 Yasin Pehlivan), Donsah (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Onur Bulut (Dk. 46 Michalak (Tunay Torun), Fernando (Dk. 46 Mithat Pala), Skoda (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

Giresunspor: Onurcan Piri, Mehmet Taş, Sergen Piçinciol, Sadık Karaosman (Dk. 64 Diarra), İshak Doğan (Dk. 73 Hüsamettin Tut), Erolcan Akdağ (Dk. 74 Balde), Anthony, Muhammet Ertürk (Dk. 63 Caner Hüseyin Bağ), Eren Tozlu (Dk. 74 Milinkovic), Sergio, Yasin Ozan

Goller: Dk. 78 Milinkovic (penaltıdan) (Giresunspor), Dk. 86 Kemal Rüzgar (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 81 Sergen Piçinciol (Giresunspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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