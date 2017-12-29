



Haber: Esra Öztürk

17 Temmuz Spor salonunda Okul Sporları İl Birinciliği karşılaşmaları kapsamında Bolu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesiile Canip Baysal Anadolu Lisesimücadele etti. MTAL mücadeleye hızlı başladı. İlk sette 3-1 öne geçmeyi başaran MTAL’in peşini bırakmayan CBAL kısa sürede eşitliği yakaladı. Teknik molaya 12-8 önde girmeyi başaran CBAL takımı oldu. Teknik moladan sonra rakibine karşı aldığı sayılarla farkı iyice açan CBAL ilk seti 25-13’lük skorla kazandı. İkinci sete etkili başlayan taraf CBAL oldu. Setin başında 5-2’lik skorla öne geçen CBAL teknik molaya 12-7 önde girdi. Teknik moladan sonra toparlanan MTAL 15-14 öne geçmeyi başardı. Rakibinin farkı açmasını izin vermeden yakalayan CBAL 17-16’lık skorla tekrar öne geçti. İkinci seti 25-21 CBAL kazandı. Son sette 2-0’lık set avantajıyla başlayan CBAL setin ilk dakikalarında skoru 6-1’e getirdi. Teknik molaya da açtığı farkı koruyarak 12-4 önde giren CBAL seti 25-13 kazandı. Maçı 3-0 kazanan CBAL fileden galibiyetle ayrıldı.