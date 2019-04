Cedi Osman'dan Anlamlı Ziyaret

Haber: C.Kutay Aykan

Artı Akademi Basketbol Spor Okulu sürpriz ziyaret eden ünlü basketbolcu, öğrencilerle unutulmaz anlar yaşarken, adeta kendi çocukluk günlerine döndü. Türkiye'nin kadim kentlerinden olan Bolu'da minik basketbolseverlerle buluştu. Medeniyetlerin buluştuğu bu nadide şehirde ünlü basketbolcunun ilk durağı Artı Akademi Basketbol Spor Okulu oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrası minik çocukları sevindiren sporcu, okula yaptığı bu sürpriz ziyaretle çocuklara bayram sevinci yaşattı. Artı Akademi Basketbol Spor Okulu hocası Serhat Tutucu, basketbol sevgisini Türkiye'nin her köşesine yaymak istediklerini belirterek, "Kulübü kurduğumuz ilk günden itibaren hep aynı şeyi söyledik: Bu ülkenin en ücra köşesine kadar basketbol sevgisini taşıyacağız. Spor yapan, sporu seven gençler yetiştirmek bizim için çok kıymetli, çok önemli. En başından beri en büyük hedefimiz bu. Bu yüzden de Bolu Artı Akademi Basketbol Spor okulu'ndayız. Bu hafta maçımız olmadığı için bu fırsatı 23 Nisan Ulus al Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrası onlara dokunmak, mutlu etmek istedik." dedi. Gezinin en heyecanlı isimlerinden biri de uzun yıllardır ülkemizde forma giyen Cedi Osman dı. Tecrübeli oyuncu, "Bu gezi gerçekten kariyerim için de çok özel bir an. Bu kadar uzakta çocuklara dokunmak benim için çok kıymetli. Okula girdiğim an kendi çocukluğuma gittim. Ben de bu şekilde bir okulda yetiştim. Unuttuğum bir çok anımı hatırlattı. Bu ve bunun gibi buluşmalar bizim için çok önemli. Böyle günlerde çocuklarla ve gençlerle bir araya gelme, onlarla sohbet etme imkanı yakalıyor ve onların heyecanıyla mutlu oluyoruz. Bu takıma geldiğimizde en önemli hedeflerimizden bir tanesinin, okul çağındaki çocukları basketbola ve spora kazandırmak olduğunu biliyorduk. Bu bağlamda burada bulunmaktan ötürü çok mutluyum" dedi.

MİNİKLERİN HEYECANI

Okullarında ilk kez profesyonel bir basketbolcu ağırladıklarını söyleyen Minik Sporcular, duygularını şöyle açıkladılar: "Hayatımızda ilk kez bir basketbolcuyla tanışma fırsatımız oldu. Başlarda biraz heyecanlıydık ama sonra geçti. Bizlerin birer sporcu olması için verdikleri destekten ötürü Cedi Osman 'a teşekkür ederiz. Onunla tanışmak arkadaşlarımızı çok mutlu etti. Buraya gelip bizi ziyaret ettiği için çok teşekkür ederiz."

DAHA SIK YAPMALIYIZ

Cedi Osman bu buluşmada çocuklarla aynı heyecanı ve mutluluğu yaşadıklarını belirtti. "Burada kardeşlerimizle buluştuk. Beni gördüklerinde gözlerindeki heyecanı aynı şekilde yaşadım. Buna benzer buluşmaları sık sık yapmamız gerekiyor. Aslında bölgede basketbolun yanı sıra spor sevgisine de katkı sunmamız gerekiyor." diyen Cedi Osman, bu konuda üzerlerine düşeni yaptığını düşündüğünü dile getirdi.