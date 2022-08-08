Celal Uslu: “Hedefimiz 3. Lig”



Haber: Erdal Tanrıverdi

Hedefim “takımımızı 3 senede 3’üncü lige yükseltmek ve Geredeli gençleri futbol akademilerinde yetiştirmek” diyen Gerede FK 1970 Başkanı Celal Uslu yaptığı basın bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

Teşekkür ediyorum

Gerede FK 1970 Kulübünün 3’üncü başkanı olma şerefine eriştim. Ben, sizlerin bu teveccühüne mazhar olurken, benim de gönülden teşekkür etmek istediklerim var. Öncelikle Gerede Kaymakamı Sayın Cengiz Ayhan’a, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a destekleri için şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca geçen sezon başkanlık yapan Bahri Esen ve Akif Allar beye, bana güvenip beni Başkan seçen tüm üyelere teşekkür ediyorum.

Hedefimiz: “Takımımızı 3 senede 3’üncü lige yükseltmek ve Geredeli gençleri futbol akademilerinde yetiştirmek”

Başarının birlik beraberlik içerisinde uzun vadeli bir planlama ve strateji geliştirme ile olacağını biliyoruz. Biz bunun için çok çalışmaya ve emek vermeye hazırız; tüm hemşerilerimizin de manevi desteklerini bekliyoruz. Amacımız, Kulübümüzü Bolu ve komşu ilçelerde marka değerini yükseltmek olacak. Ayrıca ilçemizde futbol çıtasının yükselmesi için uğraşacağız.

“Dostluk içerisinde nice sezonlarımız olacak”

Takımımızın maçlarını, sportif bir müsabaka olmaktan öteye; küfür ve şiddetten arınmış, tüm halkımızın ailece gelebilecekleri bir panayır ortamına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dostluk içerisinde geçireceğimiz nice sezonlarda bir Gerede FK 1970 taraftarı olarak şampiyonlar yaşamak, üstelik bu sevinçlere Kulüp Başkanı sıfatıyla erişmek benim için en büyük kıvanç kaynağı olacaktır ve tüm bunlar için bir de hayalim var. O da Gerede futbolu için birlik olmak, birlikte yürümek, birleşip profesyonel liglere yükselmek, inanıyorum ki ayrı ayrı akmaktansa bir olup çağlamak gerek. Tüm Gerede halkına saygılarımla arz ederim” ifadelerine yer verdi.