Çelen Dünya Şampiyonu Çıkardı

Haber: Aysun Beykoz

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak jimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda, halka aleti finali yapıldı. İbrahim Çolak, 14.933’lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Milli cimnastikçi ayrıca Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti.

EROĞAN'DAN TEBRİK VE SELAM

Türkiye Jimnastik federasyonu başkanı olarak büyük projeler ile geleceğe önemli yatırımlar yapan başkan Suat Çelen tek tek meyveleri toplamaya başlarken, İbrahim Çolak ile gelen Dünya şampiyonluğu sonrası büyük mutluluk yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı başkan Suat Çelen'i ve Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak tebrik etti.