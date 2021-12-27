Çelen'e TMOK Fair Play Büyük Ödülü verildi

Haber: Okay Özcan

Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcıları Remzi Yılmaz ve Prof. Dr. Gülfem Sezen Balçıkanlı ile Fair Play Komisyonu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yıldıran'ın gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e 2020 Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Fair Play Büyük Ödülü takdim edildi.

Düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. İbrahim Yıldıran, ödülü Suat Çelen'e vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Başkanımız Suat Çelen hem öğrencimiz, hem de ülkemizin yetiştirdiği en önemli spor insanlarından bir tanesi. Federasyon’un ismi bir spor branşını ihtiva ediyor olsa da, geçmişte bütün sportif aktivitelerin ortak adı idi ve öğreten kişilere 'gymnast' deniyordu. Antik Çağ’da 'gymnast' hem antrenmanda hem de yönetimde yetkin, tıbbî bilgelere sahip ve sporcunun mentorluğunu yapan çok yönlü bir aktördü; Suat Çelen başkanımız da benzer bir yapıya sahip. Geçen akşam tören amacıyla burada olacağımızı öğrendiğimde internette Başkan’a dair tarama yaptım. Son söylediği bir cümle var, 'Biz cimnastikte sadece şampiyonlar yetiştirmiyoruz, aynı zamanda diğer tüm branşlara ahlaklı ve erdemli gençler gönderiyoruz' şeklinde; işte 2.500 yıl önce bunu yapan 'gymnast'lardı, bütün branşlarda sporcuları onlar yetiştiriyorlardı. Dolayısıyla bu ödülü gerçek sahibine vermekten gerçekten çok mutluyum, bunu sporculuğuyla ve spor adamlığıyla ödülü ziyadesiyle hak etti. Öğrenciliğinden beri hep sıra dışıydı, nitekim sıra dışı olmaya devam ediyor ki kasım ayında Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) asbaşkanlığına seçilmiş. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise sözlerinden ötürü Yıldıran'a teşekkür ederek, "Millî Olimpiyat Komitesi üyesi olarak, hem Prof. Dr. İbrahim Yıldıran hocamdan, hem de aynı zamanda sınıf arkadaşım olan Prof. Dr. Gülfem Sezen Balçıkanlı hocamdan bu hediyeyi almaktan büyük bir onur ve mutluluk duydum." dedi.

"Cimnastiğin bütün sporların temeli olduğu" konusunda İbrahim Yıldıran ile hemfikir olduğunu belirten Suat Çelen, "Tabiri caizse biz kendimizi 'sporcu fabrikası' olarak görüyoruz. Çocukları yetiştirip diğer spor federasyonlarına altyapı oluşturduğumuzu düşünüyor ve kendimize böyle bir misyon yüklüyoruz. Şampiyonların yanı sıra eğitimli, erdemli, ahlaklı sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii Fair Play olgusu da burada çok önem arz ediyor. Eski bir sporcu olarak, mezun olduğum okulun hocalarından ve üyesi olduğum Millî Olimpiyat Komitesi’nden böyle bir ödül almak beni çok mutlu etti. Spor hayatımda birçok ödül aldım ancak aldığım bu Fair Play Büyük Ödülü vitrinimin en güzel köşesinde yer alacak. Ödülün aileme, çocuğuma ve yetiştirdiğimiz sporculara büyük bir miras olarak kalacağını düşünüyorum. Çok onurlu ve gururluyum, tekrardan çok teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.