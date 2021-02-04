Çelen, üniversitesi ile protokol imzaladı

Haber: N.Halid Altundal

Protokol kapsamında; Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye Cimnastik Federasyonuna bağlı sporcuların sporda yetenek taramasını ve atletik performans testlerini yapacak. Merkez, sporculara spor sakatlıklarından korunma konusunda yardımcı olacak. Merkez ile Federasyon arasında bilimsel araştırmalara yönelik işbirliği de yapılacak. Ayrıca antrenörlerin eğitimleriyle, proje temelli faaliyetler yürütülecek.

Rektör Danışmanı Prof Dr. Erdal Zorba, Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ve Başkan Vekilimiz aynı zamanda Gazi Üniversitesi’nde akademisyen Doç. Dr. Emre Bağcı ziyarette yer aldı.

Federasyon Başkanı Suat Çelen mezunu olduğu üniversite ile böyle bir protokol imzalanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyarette Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi’nin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Federasyon Başkanı Suat Çelen adına dikilmiş 3 adet fidanın sertifikasını kendisine takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 10:41