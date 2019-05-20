Çelen’den Alişarlı’ya Ziyaret

Haber: Gönül Olutürk

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarete, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof Dr. Mustafa Yaman, Prof. Dr. Aydın Him, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hasan Birol Yalçın, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuh Yavuzalp ile İdari Mali İşler Daire Başkanı Mustafa Demirel de katıldı. Ziyarette, taraflar arasında ortak bilimsel araştırmalar, eğitim programları ve projeler yürütülmesi ve ilgili birimlerin bir araya gelerek çalışmaların koordine edilmesi konularında görüşüldü. Küçük yaştaki sporcuların yabancı dil eğitimine katkı sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Alişarlı, ziyaret kapsamında Gölköy göleti çevresindeki araziye yapılması planlanan stadyum ve spor kompleksi hakkında da Suat Çelen’e bilgi verdi. Projenin, tüm milli sporcuları Bolu’ya çekecek önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Çelen, bu spor kompleksinin hem üniversiteye hem de Bolu’ya çok fayda sağlayacağının altını çizdi.