Çelen’den Tekirdağ’a ziyaret

Haber: Ceylan Beykoz

Başkan Suat Çelen daha önce cimnastik salonu olmayan ilde cimnastiğe tahsis edilen salon için teşekkürlerini bildirdi. İl Müdürü Ahmet Üzgün cimnastiğin öncelikli branşlardan biri olduğunu vurgularken cimnastiğin Tekirdağ’da gelişmesi için elinden gelen desteği vereceğini belirtti. Federasyon Başkanı Suat Çelen’de cimnastiğin ildeki gelişimi için İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Ziyarette Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Jimnastik Federasyonu tarafından Tekirdağ’a gönderilen cimnastik malzemelerinin kurulacağı salon da yerinde incelendi.