Çelen’den Yamaner’e ziyaret

Haber: C. Kutay Aykan

Olağan kongre sonrası tek liste ile gidilen seçimde yeniden Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanlığına seçilen ilimizin gururu Suat Çelen memleketi Bolu'da hayırsever iş insanı Fatih Yamaner'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Göreve geldiği günden bu yana hem ülkemizde, hem Avrupa'da, hem de Dünya'da Türk Cimnastiğinin adını duyuran, sporcularının kazandığı başarılarla dikkat çeken Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası tek liste ile tüm oyları alarak yeniden Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı seçilmişti.

Başkan Suat Çelen ilimizde birçok sosyal sorumluluk projesinde imzası olan sporculara ve spor takımlarına verdiği destekle bilinen Fatih Yamaner'i ( FAY YAMANER A.Ş.) ziyaret etti. Yamaner ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye Cimnastik Federasyonu 5. Genel Kurulunda delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden federasyon başkanı seçilen kıymetli dostum Suat Çelen'in başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.