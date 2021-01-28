Çelen’e Nezaket ziyareti

Haber: N. Halid Altundal

Cimnastik Federasyonu eski Genel Sekreterlerinden Erdoğan Çelebi, eski hakemlerinden Hakan Çınar ve halen uluslararası hakem olarak görev alan Eftal Çağlar, Federasyon Başkanı Suat Çelen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Konuklar Türk cimnastiğinin son yıllardaki yükselişinden ve kurumsallaşma noktasında gelinen yerden gurur duyduklarını ifade ettiler.

Suat Çelen, cimnastiğe hizmet etmiş konuklarının nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.