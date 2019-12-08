Çelen’in İsmi Sokakta Yaşayacak

Haber: C.Kutay Aykan

Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Dünya Şampiyonu, Bolulu Milli Sporcu Suat Çelen’in isminin bir cadde veya sokakta yaşatılması ile ilgili öneri Bolu Belediye Meclisi Aralık Ayı 1. oturumunda gündeme geldi. Öneri hakkında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; “ Şu anda Jimnastik Federasyonu Başkanı olan Milli Sporcumuz Suat Çelen’in isminin yaşatılmasını amaçlıyoruz. Rahmetli Murat Canbaş’ın ismi Bolu’da yaşıyor. Suat Çelen gibi bir değerimizin de ismini yaşatmak istedik. Burada zaten anladığım kadarıyla herkes de hemfikir. İnşallah Suat Çelen’in adını da hep birlikte yaşatacak karar bir sonraki oturumda imza atarız” ifadelerini kullandı.

“AİLECEK BÜYÜK ONUR DUYDUK”

İsminin Bolu’da bir cadde veya sokağa verilecek olması nedeniyle gurur duyduğunu belirten Suat Çelen ise; “Memleketim Bolu’da bir cadde veya sokağa ismimin verilmesi teklifinin Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmesinden ailecek büyük onur duyduk. Başta Bolu Belediyesi Meclis üyelerine ve özellikle fikrin olgunlaşmasını sağlayan Cumhur Bandakçıoğlu’na şükranlarımı sunarım” dedi.